Le détachement des coupons freine le Bel20 dans sa course

Sauf si le rallye s’accélère, la lutte pour ce cap mythique pourrait durer tout le printemps . Le Bel20 ne tient en effet compte que des cours de bourse, et pas des dividendes distribués. Chaque fois qu’une entreprise du Bel20 verse un coupon, son cours – et donc la valeur du Bel20 – recule (cf. l'aperçu ci-dessous).

L’entreprise la plus régulière en termes de paiement d’un dividende est Aperam . Grâce à l’excellente santé de son bilan, le producteur d’acier inoxydable distribue un dividende trimestriel. Attention cependant: Aperam est une société luxembourgeoise et son dividende est doublement taxé: 15% de précompte au Luxembourg et 30% de précompte belge sur le solde après paiement de la taxe grand-ducale.