Le directeur financier d'Hyloris a fait un pas de côté

Son départ est rapporté dans le prospectus. Patrick Jeanmart a démissionné le 15 juin "en raison de circonstances personnelles", selon le CEO et fondateur d'Hyloris, Stijn Van Rompay. Il ne travaillait dans l'entreprise liégeoise que depuis un mois et demi. Son départ est lié à une affaire privée et n'a rien à voir avec Hyloris. "Il y a et il reste de bonnes relations entre Hyloris et Patrick", selon Stijn Van Rompay.