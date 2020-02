Le dividende d'Ageas, une déception qui coûte cher en Bourse

Mais ce mercredi, en annonçant ses résultats annuels, le groupe d'assurances a déçu le marché (le titre chute de 5%) et les analystes financiers en dévoilant un dividende brut de 2,65 euros en 2020, soit moins que "notre prévision de 2,84 euros et le consensus (ndlr: la moyenne des attentes de l'ensemble des courtiers) de 2,70 euros", note Bart Jooris, analyste chez Degroof Petercam, qui conseille de "conserver" le titre Ageas, avec un objectif de cours de 21 euros. "Le dividende plus faible que prévu s'explique par le bénéfice net plus faible qu'attendu."