Le divorce de Bezos va-t-il avoir une influence sur Amazon?

Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, et sa femme ont décidé de se séparer après 25 ans de vie commune. La fin de cette idylle - qui pour la petite histoire a commencé dans un hedge fund new-yorkais et se termine un peu plus d'un an après que Jeff Bezos fut consacré l'homme le plus riche du monde - peut-elle avoir une conséquence sur le contrôle d'Amazon?