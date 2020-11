Le futur d'EVS fait peur (débriefing actions belges)

Après une ouverture en repli de près de 1%, le Bel 20 a lentement relevé la tête pour se rapprocher de l'équilibre, lâchant à la cloche 0,33%. L'indice de référence à Bruxelles garde toutefois l'essentiel de ses gains du début de la semaine et trône toujours au-dessus des 3.500 points.

ING a repris des couleurs après la déconvenue de la veille. La banque a repris 1,23%, signant une des plus fortes hausses du jour en compagnie du spécialiste de l'immobilier logistique WDP (+3,63%).

L'autre banque de la cote était plus à la peine. KBC , qui a fait état avant l'ouverture des marchés de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions relevées, n'a pas conquis les investisseurs. Son titre a abandonné 0,92% alors qu'aucun mot n'a filtré sur la possible distribution d'un dividende intérimaire. Les actionnaires devront vraisemblablement patienter jusqu'en février, moment de la présentation des résultats annuels de la banque.