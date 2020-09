Le gendarme américain des marchés enquête sur Nikola

Ce n'est un secret pour personne, Nikola, société fondée par Trevor Milton , veut suivre la voie tracée par Tesla en assemblant des camions électriques et à hydrogène. L'entreprise, basée à Phoenix dans l'Arizona, a fait mouche, la semaine dernière, en se liant avec General Motors. Une alliance qui a fait chauffer de 41% le titre de Nikola, coté sur le Nasdaq depuis le 13 juin 2020.

D'autres grands noms du gotha industriel ont aussi suivi le mouvement, comme le groupe allemand Bosch et son concurrent italien CNH Industrial. Le hic, c'est qu'aucun camion n'est encore sorti des chaînes d'assemblage, l'usine de Nikola étant encore à l'état d'embryon.

Un simple mirage?

En réaction, le cours de Nikola s'est effondré de 36% en trois jours. Ce lundi, l'action était repartie pour une nouvelle cabriole à l'ouverture des marchés US, mais le cours a terminé en hausse de 11% après la publication, pendant la séance, d'un démenti de la part de Nikola et le dépôt d'une plainte contre la société d'investissement Hindenburg Research.

La SEC s'en mêle, l'action plonge

Nikola a aussi eu une discussion avec la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, arguant que le rapport d'Hindenburg Research est destiné à manipuler le prix de son action. La SEC a entendu les arguments de Nikola, mais va également approfondir son enquête. On peut donc s'attendre à un nouveau plongeon à Wall Street : dans les échanges électroniques après-bourse, l'action de Nikola était signalée à -11,7%.

Le camion a "été tracté au sommet d'une colline sur une route isolée et simplement filmé en train de descendre la pente".

Le démenti de Nikola n'occulte toutefois pas une des critiques les plus saillantes faite par le shorteur qui martèle, depuis la semaine dernière, que le constructeur a "induit ses partenaires en erreur (…) en prétendant faussement disposer d'importantes technologies".

Selon Hindenburg Research, la vidéo montrant, en 2017, un de ses prototypes en action, a été mise en scène . Le camion a "été tracté au sommet d'une colline sur une route isolée et simplement filmé en train de descendre la pente".

Des partenaires de poids

Pour prouver sa bonne foi, le sociétaire du Nasdaq se repose sur l'expertise de ses partenaires. Bosch a mobilisé "un certain nombre d'ingénieurs pour étudier le dossier pendant plusieurs mois". General Motors a consulté les plus grands cabinets de conseils et banques avant d'accepter de monter à 11% dans le capital de l'entreprise technologique.