Le grand écart des télécoms du Bel 20 (Débriefing actions belges)

Depuis la semaine dernière, le Bel 20 est revenu jouer à l'équilibriste sur le fil des 3.700 points, son niveau du mois de février dernier. Ce mercredi, l'indice vedette a fait des allers et retours autour de cette ligne symbolique, lâchant au final 0,21% pour finir à 3.709,69 points.

Umicore a signé la plus forte baisse du jour. Le spécialiste des métaux non ferreux a abandonné 3,37%. Il porte sa reculade depuis le début de l'année à un peu plus de 15%.