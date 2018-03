Le groupe d'habillement FNG veut revenir à la cote bruxelloise

Retour aux bénéfices

FNG, qui détient aussi les marques Baker Bridge et Promiss, envisage à présent de transférer son siège social, actuellement situé dans la ville néerlandaise de Zoetermeer, à Malines. "Nous avons beaucoup d’activités aux Pays-Bas (plus de 53% des ventes y sont réalisées, NDLR) mais la direction, les fondateurs et le gros de nos actionnaires se trouvent en Belgique", a expliqué Dieter Penninckx, directeur du groupe d’habillement, au journal De Tijd. "Les décisions les plus stratégiques sont aussi prises à notre siège de Malines."