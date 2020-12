Le jeu vidéo de l'année fait perdre 40% en bourse à son créateur

Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 est vivement critiqué, ce qui inquiète les investisseurs. En bourse, l'action CD Projekt signe la plus forte baisse en Europe depuis plusieurs séances.

C’était le jeu le plus attendu de l’année qui aurait dû révolutionner tout un pan de l’univers vidéoludique. Mais Cyberpunk 2077, réalisé par CD Projekt RED, fait surtout parler de lui aujourd'hui pour ses problèmes techniques en tout genre, en particulier sur les consoles de salon PS4 et Xbox One. Les critiques fusent à tel point qu’en bourse, l’action du studio polonais enchaîne les séances négatives.