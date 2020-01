Le luxe et le secteur aérien à nouveau affectés (Débriefing actions européennes)

À Paris , Kering a abandonné 2,14%, l'une des plus mauvaises performances du CAC 40. LVMH a perdu 1,12% et Hermès 1,09%. Burberry a reculé de 0,61% à Londres et Moncler de 2,01% à Milan. Toutefois, à la Bourse de Francfort, le titre Hugo Boss a bondi de 6,87% grâce à des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre, "un soulagement pour les investisseurs" selon Morgan Stanley, après plusieurs trimestres décevants.

Dans le secteur aérien, IAG , qui regroupe British Airways et Iberia, a cédé 3,04%, Lufthansa 3,35% et Air France-KLM 2,61%.

Les valeurs minières et les fabricants d'acier ont aussi reculé après des données qui ont montré que la demande chinoise en cuivre, zinc et plomb a touché un record en décembre, faisant craindre un retournement de tendance. Evraz a perdu 5,44%, ArcelorMittal 2,51% , et les valeurs minières BHP (-1,36%), Rio Tinto (-1,46%), Anglo- American (-1,83%) et Glencore (-1,57%) ont baissé.