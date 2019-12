Le luxe profite des spéculations sur Moncler (débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, prudentes face aux avancées prochaines dans les discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec des déclarations parfois contradictoires côté américain. Des rumeurs de fusion-acquisition ont égayé la séance sur le Vieux Continent.

À Paris, le CAC 40 a stagné. Le Footsie britannique a reculé de 0,17% et le DAX allemand a baissé de 0,42%. L'indice Euro Stoxx 50 a reculé de 0,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,12% et le Stoxx 600 est resté quasi inchangé.

Du côté des valeurs, deux titres ont flambé sur des rumeurs de rachat. A la Bourse de Milan, Moncler s'est envolé de 6,93% à la suite de nouvelles spéculations concernant un possible rachat de la marque italienne, connue notamment pour ses doudounes haut de gamme, par le groupe français de luxe Kering (+0,35%). Les autres valeurs du secteur du luxe ont également progressé dans la foulée. Tod's (+4,99%), Burberry (+3,37%) et Ferragamo (+7,35%) ont grimpé. Tod's et Ferragamo, deux fabricants de chaussures italiennes, sont considérés comme des cibles potentielles pour un rachat.