Le luxe souffre, Altice poursuit son ascension (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge en réaction à des indicateurs décevants dans le secteur manufacturier. L'activité du secteur manufacturier dans la zone euro a enregistré en septembre sa contraction la plus marquée depuis près de sept ans tandis que l'Allemagne et la France ont vu la contraction dans leur industrie s'amplifier, montrent les résultats définitifs des enquêtes mensuelles IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice Stoxx incluant les grandes valeurs européennes du luxe a signé l'une des plus fortes baisses sectorielles du jour (-1,49%) en réaction aux violences à Hong Kong entre manifestants et forces de l'ordre au moment où étaient organisées à Pékin des festivités pour les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. LVMH, Kering, Hermès et Burberry ont perdu entre 2,07% et 2,99%.