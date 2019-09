Le luxe souffre, Sanofi se distingue (Débriefing actions européennes)

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge, victimes de prises de profits après trois séances de hausse, les tensions commerciales poussant les investisseurs vers les valeurs refuges comme l'or, le yen et les emprunts d'Etat.

À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,49%. À Francfort, le Dax cède 0,41% et à Londres, le FTSE perd 0,42%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,33%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,44% et le Stoxx 600 de 0,23%.

Une majorité dees indices sectoriels européens restent dans le rouge. Le secteur du transport aérien et des loisirs (+0,11%) a souffert du fort recul d' Easyjet (-3,31%). La compagnie aérienne a vu sa recommandation abaissée chez Kepler Cheuvreux à "réduire" contre "conserver" précédemment.

À Paris, les valeurs du luxe souffrent avec des replis de 1,69% pour Kering et de 1,99% pour LVMH .

Thyssenkrupp perd 3,80%. Le groupe d'acier et de technologies a émis avec succès un emprunt obligataire d'un milliard d'euros et d'une durée de 3 ans et demi, versant un coupon annuel de 1,875%, avant qu'il soit très probablement rétrogradé du Dax, selon la révision de l'indice qui sera communiquée mercredi soir.