Le manque de visibilité d'Ontex ne plait pas aux investisseurs

La confiance entre une société cotée et les investisseurs ne s'établit pas en un jour. Cela se construit progressivement, en expliquant sa vision et en tenant ses promesses. Et visiblement, la nouvelle CEO d'Ontex , Esther Berrozpe, a du pain sur la planche. L'action représentative de son entreprise signe la plus forte baisse à la Bourse de Bruxelles ce mercredi, malgré des résultats annuels "en ligne avec les attentes" des analystes.