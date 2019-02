Le marché apprécie le relèvement du dividende d'AvH

Le titre Ackermans & van Haaren progresse légèrement depuis la publication des résultats du holding avant l'ouverture des marchés. Chez ING, l'analyste David Vagman s'attendait à un repli de l'action à cause "d'une qualité plus faible des résultats et des perspectives". "Deme a déçu, du point de vue des ventes, du bénéfice d'exploitation et de la dette nette, et les perspectives pour 2019 de revenus stables et d'une marge de bénéfice d'exploitation entre 16-20% laissent la porte ouverte à une révision à la baisse du consensus pour 2019" souligne l'analyste.