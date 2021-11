Le marché apprécie le virage nucléaire de Rolls-Royce

Le Bel 20 est un des rares indices européens à avoir réussi à gagner du terrain ce mardi alors que les investisseurs se font de plus en plus de mouron pour l'inflation.

L'indice a augmenté de 0,6% le mois dernier, un rythme un peu supérieur à celui de septembre. Sur un an, la hausse atteint 8,6%, le niveau le plus élevé depuis que les données sur un an ont commencé à être calculées en novembre 2010.