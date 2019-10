Le marché attend des conséquences financières pour Ter Beke

"Différent de la crise de la vache folle"

Faut-il craindre des effets comparables à ce qu'on a vécu lors de crises alimentaires passées (crise de la vache folle, crise de la dioxine)? "Non, c'est très différent ici, explique Guy Sips. Le problème est localisé et la traçabilité des produits est très précise: on sait quels clients sont concernés et quels lots sont touchés. Il y a une action de rappel très rigoureuse. En conclusion, il y aura de toute façon des conséquences financières mais, selon moi, cela ne devrait pas avoir pour conséquence d'ébranler la confiance des consommateurs."