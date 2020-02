Le match: WDP contre Cofinimmo

Dans les circonstances troublées sur les marchés financiers, WDP et Cofinimmo ont dégagé des progressions supérieures à 15% depuis le début de l’année.

Les actions des sociétés immobilières réglementées (SIR) Cofinimmo et WDP affichent une résistance par rapport à l’impact du coronavirus sur les économies mondiales.

Activité: WDP

Les deux groupes sont fermement positionnés sur des tendances de croissance à long terme dans le domaine immobilier, et sont dans une phase d’expansion internationale.

10% Progression moyenne attendue du bénéfice de WDP Pour les trois prochaines années, la progression du bénéfice par action et du dividende de WDP devrait être supérieure à 10% en moyenne.

WDP joue la carte d’une hausse des besoins dans les biens immobiliers de logistique (entrepôts), liée notamment au développement du commerce électronique et au besoin de raccourcir de plus en plus la distance entre le client final et le centre de stockage. Cofinimmo est positionné dans les besoins liés au vieillissement de la population, au travers notamment des maisons de retraite et des résidences-services.

Avantage à WDP toutefois dans ce domaine, vu que Cofinimmo continue d’avoir une proportion importante de son activité exposée à l’immobilier de bureaux bruxellois (31% fin septembre 2019). Si le groupe n’investit plus dans ce segment, sa taille continue de freiner la croissance potentielle.

Concurrence: Cofinimmo

L’immobilier de logistique est un segment dans lequel il existe une concurrence de plus en plus importante, avec notamment trois groupes exposés à ce segment en Belgique (avec Montea et Intervest O&W) et de plus en plus d’acteurs étrangers. Les rendements se sont assez nettement orientés à la baisse durant les dernières années, mais la direction a été jusqu’ici en mesure de trouver régulièrement des opportunités de croissance et de dépasser les attentes du consensus.

Les deux groupes sont dans une phase d’expansion internationale.

De son côté, Cofinimmo dispose d’un horizon plus dégagé, avec une nouvelle équipe dirigeante plus dynamique et de nombreux marchés européens qui restent encore très largement fragmentés. Le groupe est aujourd’hui présent dans cinq pays européens, après avoir fait récemment son entrée sur le marché espagnol.

Résultats: WDP

Les derniers résultats ont confirmé la bonne orientation des deux groupes. La croissance attendue favorise clairement WDP pour les trois prochaines années, avec une progression du bénéfice par action et du dividende qui devrait être supérieure à 10% (en moyenne).

Pour Cofinimmo, une sortie plus rapide de l’immobilier de bureaux permettrait de rendre plus visible la croissance sous-jacente du segment des maisons de repos, avec notamment un portefeuille qui a grimpé de 19% durant l’année 2019 grâce aux acquisitions réalisées dans ce domaine très dynamique.

Valorisation: Cofinimmo

Avec un rapport cours/bénéfice supérieur à 26 pour l’exercice en cours, la valorisation de WDP n’est clairement pas bon marché, tandis que celle de Cofinimmo n’incorpore encore que partiellement la montée en puissance des maisons de repos dans les résultats du groupe.

Consensus: WDP

Les consensus sont relativement similaires, avec une majorité d’analystes répartis entre les positions neutres et favorables. La prime accordée à Cofinimmo est plus élevée que celle de WDP, alors que les perspectives de croissance sont moins dynamiques. En outre, les révisions des attentes à l'égard de WDP ont été systématiquement à la hausse durant les 12 derniers mois.

WDP 3 – Cofinimmo 2