Le nouveau cheval de bataille de Mithra salué en bourse (+débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a amplifié son rebond de vendredi grâce à la hausse de plusieurs poids lourds. Seules les actions Colruyt et Umicore ont clôturé dans le rouge. De son côté, la biotech Mithra se lance dans la lutte contre le coronavirus.

Le Bel 20 est reparti à l’assaut des 3.000 points ce lundi, porté par Galapagos (+4,86% à 194 euros) et Aperam (+4,39% à 23,56 euros). L’indice phare de la Bourse de Bruxelles a clôturé sur une progression de 1,39% à 3.003,88 points.

Hors Bel 20, Mithra a bondi de 3,38% à 21,40 euros. La biotech wallonne va lancer une étude clinique de phase 2 pour évaluer les effets bénéfiques potentiels de l’hormone Estetrol (E4) sur le Covid-19, qui frappe davantage les hommes que les femmes, et de manière plus sévère. "Une complication supplémentaire du virus est que les patients ont un risque accru de développer des accidents vasculaires cérébraux en raison d'une coagulation sanguine plus élevée", rappellent les analystes de KBC Securities, pour qui l’Estetrol peut potentiellement jouer "un double rôle protecteur".