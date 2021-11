Le nouveau trimestre record d'Aperam ne convainc pas

Son chiffre d'affaires a atteint 1,26 milliard d'euros entre juillet et septembre , contre 1,27 milliard au deuxième trimestre et 841 millions un an plus tôt. Mais selon les données compilées par Bloomberg, les analystes tablaient en moyenne sur 1,34 milliard d'euros.

Le bénéfice brut d'exploitation (ebitda), de son côté , a grimpé à 278 millions d'euros , contre 271 millions les trois mois précédents. Selon l'entreprise, cette (petite) augmentation est principalement liée au Brésil et à un effet légèrement plus positif de valorisation des stocks comparé au trimestre précédent.

Le résultat opérationnel s'élève à 241 millions d'euros. C'est non seulement plus qu'au deuxième trimestre, mais aussi supérieur aux attentes (233 millions).

Des perspectives "encourageantes"

Question perspectives, Aperam s'attend à un résultat légèrement supérieur pour le dernier trimestre par rapport au troisième. Le flux de trésorerie disponible devrait aussi être légèrement plus élevé. C'est "encourageant", selon Frank Claassen (Degroof Petercam). "Cela signifie que des prix de base plus élevés compensent largement les coûts plus élevés de l'énergie et un trimestre habituellement plus faible sur le plan saisonnier au Brésil."