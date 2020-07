Le pari sur la reprise continue (débriefing actions européennes)

A Paris, le Cac 40 a gagné 1,49%. A Francfort, le Dax a avancé de 1,64%. A Londres, le FTSE 100 a pris 2,09%. Comme la conviction qui soutient les achats d'actions repose sur le scénario d'une reprise vigoureuse de la croissance, les titres d'entreprises actives dans les secteurs les plus sensibles aux cycles économiques sont ceux qui ont enregistré les meilleures performances du jour. Les secteurs des banques et de l'automobile ont enregistré les plus nettes progressions.