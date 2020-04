Le pétrole pèse toujours à la Bourse de New York

Les valeurs pétrolières ont une nouvelle fois souffert, Occidental perdant 1,99%, Exxon Mobil 0,53% et Chevron 2,31%. Depuis le début de l'année, Occidental s'est écroulé de plus de 70%, ExxonMobil a dégringolé de plus de 40% et Chevron a chuté de plus de 30%. Le marché de l’or noir est en chute libre depuis plusieurs semaines alors que les restrictions de déplacements dans de nombreux pays et la paralysie de nombreuses économies à cause de la pandémie de coronavirus ont fait fondre la consommation à travers le monde.