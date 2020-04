Le pétrole rebondit, la Bourse de New York salue

Côté valeurs, la chaîne de burritos Mexican Grill a fait un bond de 12,15% après avoir annoncé une hausse des livraisons à domicile et déclaré qu’elle avait suffisamment de liquidités pour passer l’année suivante. De son côté, Netflix avait dévoilé ses résultats mardi après la clôture. Le géant a plus que doublé ses propres prévisions de nouveaux clients au premier trimestre. Toutefois, le titre a perdu 2,86% car le groupe prévoit un second semestre plus faible si les mesures de confinement sont rapidement levées. Intel a réalisé pour sa part la meilleure performance du Dow, prenant 6,64%.