Le "pire des scénarios" pour les marchés l'est-il vraiment?

Wall Street évolue en nette hausse depuis plusieurs séances. Pourtant, les résultats de l'élection présidentielle restent incertains, ce qui a été décrit comme le "pire des scénarios" pour les marchés...

Il n'y a pas que les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis qui ont déjoué les prévisions. La réaction des marchés financiers en a également surpris plus d'un. À Wall Street, les principaux indices actions ont affiché une nette progression mercredi alors que l'on ne connaît toujours pas le nom du futur locataire de la Maison-Blanche: le Dow Jones a bondi de 1,34%, le S&P 500 de 2,20% et le Nasdaq de 3,85%.

>8% Retour en force sur les valeurs technos Depuis le début de la semaine, le Nasdaq Composite a gagné plus de 8%. La perspective de voir un président Biden négocier avec un Sénat républicain laisse présager une réglementation moins forte que prévu.

"On s'attendait à ce que l'absence de 'vague bleue' [c'est-à-dire une large victoire des démocrates leur permettant de prendre le contrôle des deux chambres législatives, NDLR] se traduise par un marché actions plutôt attentiste, mais ce n'est pas vraiment ce à quoi l'on a assisté, puisque l'on a vu un petit rally", constate Gilles Moëc, chef économiste chez AXA Investment Managers.

Rappelons que plusieurs observateurs avaient mis en garde les investisseurs quant à une éventuelle réaction négative des marchés. Selon eux, des résultats contestés pourraient provoquer une chute d'environ 10% des actions américaines. Il n'en est finalement rien. Certes, les résultats définitifs ne sont pas encore connus et Donald Trump a déjà enclenché plusieurs procédures juridiques. Mais visiblement, cela n'inquiète pas – ou plus? – les investisseurs.

Pas de réglementation renforcée?

Comment expliquer cette dichotomie entre les prévisions – parfois alarmistes – de certaines Cassandres et le bond de Wall Street ces jours-ci? Selon Gilles Moëc, les investisseurs se sont focalisés sur le recul du risque d'un renforcement de la réglementation en cas de large majorité démocrate.

L'absence d'une "vague bleue" devrait "protéger l'industrie biopharma des réformes les plus controversées." SVB Leerink

Prenons l'exemple du secteur technologique. Les géants de la Silicon Valley ont vu leur action mener la tendance mercredi: Facebook a bondi de 8,32%, Apple de 4,08%, Amazon de 6,32%, Netlfix de 2% et Alphabet (Google) de 5,99%. D'un côté, la future cohabitation entre républicains et démocrates diminue la probabilité de taxes plus élevées et d'une réglementation trop stricte pour les FAANG; de l'autre, cela laisse présager un plan de relance moins important. Ces deux facteurs rendent ces entreprises – qui ont enregistré des résultats records au 3e trimestre et affichent en bourse une hausse d'au moins 30% depuis le début de l'année – très attractives compte tenu de la crise actuelle.

Le secteur pharmaceutique a également été très recherché. Et ce, de part et d'autre de l'Atlantique. L'absence d'une "vague bleue" devrait "protéger l'industrie biopharma des réformes les plus controversées", indique SVB Leerink, une banque d'investissement spécialisée dans le segment de la santé. Certains observateurs estiment même que le débat sur le prix des médicaments aux États-Unis "est mort pour au moins les deux prochaines années".

La Fed une nouvelle fois attendue au tournant

À noter que toutes les actions américaines n'ont pas réagi aussi positivement. L'éventualité d'un soutien budgétaire plus faible que prévu a plombé des valeurs plus cycliques comme les banques. JPMorgan Chase & Co (-3,06%) et Bank of America (-4,09%) ont signé parmi les plus fortes baisses du S&P 500 mercredi.