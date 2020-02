Le plan de transformation de Greenyard porte ses fruits

L'action Greenyard a fini en nette hausse grâce à des ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre. Mais l'effet sur le bénéfice n'est pas garanti et la dette reste élevée.

Greenyard va mieux. Des ventes meilleures que prévu ont provoqué une nette hausse de l'action du spécialiste des fruits et légumes frais et surgelés ce mardi. À la clôture, le titre a pris 4,05%.

Au troisième trimestre de son exercice décalé (d'avril 2019 à mars 2020), Greenyard a vu ses ventes augmenter de 6,4% par rapport à celles de la même période de l'année précédente, à 983,7 millions d'euros. KBC Securities tablait sur 958,8 millions. Ses analystes Guy Sips et Alan Vandenberghe saluent "le solide élan des ventes". "Souvenez-vous qu'au troisième trimestre 2018-2019, Greenyard avait fait face à une baisse de 5,4% de ses ventes", rappellent-ils. "Cet encourageant rapport d'activités confirme l'amélioration de l'élan du haut du bilan", ajoutent les analystes de KBC Securities.

Guy Sips et Alan Vandenberghe

Les ventes de Greenyard dépassent aussi les prévisions de Degroof Petercam, qui visait 955 millions d'euros. Son analyste, Fernand de Boer, salue "un solide rapport d'activités avec des revenus meilleurs qu'attendu". "Nous sommes particulièrement ravis du redressement de la croissance des volumes dans les produits frais, qui pourrait conduire à un certain effet de levier opérationnel." Autrement dit, les ventes supérieures aux prévisions pourraient influencer favorablement le bénéfice opérationnel.

Un véritable pari

Mais, nuancent Guy Sips et Alan Vandenberghe, "avec une marge opérationnelle dans la zone de 2% à 2,5%, même avec une surperformance des ventes de 100 millions d'euros, la hausse du résultat opérationnel serait de seulement 2,5 millions". "La structure de la marge et la marge potentielle dans les produits frais sont toujours floues", avertit aussi Fernand de Boer. Les investisseurs ont néanmoins misé sur un certain effet sur le bénéfice du groupe belge, qui publiera ses résultats annuels le 16 juin.