Le plan mort-né d'Ahold Delhaize pour rebooster son action

Les résultats trimestriels publiés ce mercredi matin par Ahold Delhaize vont-ils lui donner un second souffle en bourse? Pas autant que ne l'aurait espéré sa direction. Selon le quotidien néerlandais Het Financieele Dagblad , les dirigeants du distributeur ont pendant longtemps envisagé d'être plus transparents sur les chiffres réalisés par Bol.com, sa plateforme de vente en ligne. Même l'option d'une entrée en bourse était sur la table.

Le but? Permettre aux investisseurs et analystes de mieux comprendre le potentiel de cette division et de ne plus voir le groupe comme une simple chaîne de supermarchés. Ce qui aurait provoqué à terme une revalorisation de l'entreprise.