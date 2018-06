Le point culminant de Belgique sera consacré au trading à haute fréquence

Le signal de Botrange ne sera plus le point culminant de Belgique. Le conseil communal de Waimes a donné son aval à l’unanimité ce jeudi pour la construction d’un pylône de 50 mètres de haut sur le site du signal, mais à 100 mètres de la tour historique. La commune ne va pas se charger de la construction du pylône, car elle avait reçu plusieurs offres d’opérateurs boursiers, depuis six ans déjà. La société Eos Tower a décroché l’autorisation pour la construction du pylône. Derrière cette société se trouve McKay Brothers , une firme spécialisée dans les services télécoms à faible latence. Elle gère un réseau de pylônes en Europe.

McKay Brothers avait choisi le site du signal de Botrange car il se situe pile sur la ligne droite entre Londres et Francfort. Les deux villes abritent les centres de données où sont appareillées les transactions des principales Bourses européennes. Depuis 2010, les firmes de trading à haute fréquence cherchent à obtenir les données de marchés entre ces deux centres financiers le plus rapidement possible. Et ils se sont tournés vers les pylônes, nombreux en Belgique car le Royaume est situé en plein entre les deux villes. Les firmes de trading à haute fréquence cherchent à se rapprocher de la ligne droite entre Francfort et Londres.