"Le portefeuille de GBL est devenu européen"

GBL a effectué de nouvelles acquisitions l’an passé. Et compte les poursuivre. Il vient de dépenser 250 millions pour une participation dans Flora Flood Group (Becel).

"C’est toujours un motif de grande satisfaction pour nous tous ici, dans la maison, de vous accueillir". C’est par ces mots que tenait déjà Albert Frère du temps où il présidait GBL, que son fils Gérald Frère a ouvert l’assemblée générale (AG) annuelle des actionnaires ce mardi.

L’intérêt du public pour les activités de groupe d’investissement financier ne se dément pas. Bien au contraire. Les actionnaires étaient encore plus nombreux qu’il y a un an à être présents ou à se faire représenter à l’AG qui s’est déroulée avenue Marnix, à Bruxelles. Ils étaient 1.492 contre 746 l’an passé, détenant ensemble 76,98% du capital .

Groupe paneuropéen

"GBL ambitionne d’être le 1er actionnaire, une position qui lui permet de jouer un rôle actif." Gérard Lamarche Administrateur-délégué de GBL

Passant en revue l’environnement économique dans lequel GBL a évolué en 2017, Gérald Frère s’est plu à rappeler que l’actif net réévalué de la société s’était accru de 1,9 milliard pour atteindre 18,9 milliards d’euros. "Cette performance, a-t-il dit, est le reflet de la rotation efficiente du portefeuille qui a été réalisée depuis la mise en place de la nouvelle stratégie en 2012". C’est lors de l’AG de cette année qu’Albert Frère avait adressé ses adieux à ses actionnaires, et laissé la place à la nouvelle génération toujours aux commandes à ce jour. Depuis lors, "le portefeuille de GBL qui était français en 2011, est devenu européen", souligne Gérard Lamarche, administrateur-délégué du groupe. Et de passer en revue les quatre opérations faites en 2017. À savoir, GEA en Allemagne pour 319 millions d’euros, Parques Reunidos en Espagne pour 279 millions, Burberry pour 285 millions d’euros et Ontex pour 44 millions d’euros lors de l’augmentation de capital du groupe gantois.

"Au final, le portefeuille de GBL est de qualité et quasi pas endetté. Nous visons des sociétés qui sont leader dans leur secteur", dit Gérard Lamarche. "GBL ambitionne en même temps d’être le premier actionnaire, une position qui lui permet d’exercer un rôle actif". Parmi les participations les plus élevées, GBL détient 53,8% d’Imérys, 21,2% de Parques Reunidos, 20% d’Ontex, 17% d’Umicore, 16,6% de SGS, 9,4% de LafargeHolcim et 7,5% de Pernod Ricard, pour ne citer que ceux-là. Six participations sont valorisées plus d’un milliard d’euros et représentent un peu de 80% du portefeuille.

Dans tous ces groupes, GBL est présent au conseil d’administration. GEA est le seul dans lequel GBL ne dispose d’aucun siège. "Parce que nous considérons que notre participation est actuellement encore trop basse", justifie Gérard Lamarche. Un handicap auquel GBL pourrait y remédier à terme. Il y a quelques semaines, le groupe avait d’ailleurs annoncé avoir accru sa participation dans ce groupe allemand de 4,25% à 5,1% à la faveur d’une baisse du cours de son action à Francfort.

Au passage, on ajoutera que GBL a investi tout récemment via sa filiale Sienna Capital pour 250 millions d’euros dans Flora Food Group (margarines Becel et ProActiv notamment), aux côtés de fonds liés à la société d’investissement KKR.

Parmi les participations "historiques", celle d’Engie a été totalement cédée. Celle de Total a encore été réduite. "Outre que ces valeurs détenaient un poids important dans le portefeuille de GBL, il était difficile pour nous d’avoir un rôle actif dans ces entités", explique Lamarche.

Les soucis d’Ontex

Pernod Ricard est la position qui a le plus contribué à la progression de la valeur de l’actif net en 2017. Elle a apporté une valeur de 617 millions d’euros, suivie d’Umicore (497 millions), SGS (389 millions), Imérys (357 millions) et d’Adidas (294 millions). Les grosses déceptions ont été le fait de LafargeHolcim et d’Ontex. Concernant le premier, Gérald Lamarche a réitéré qu’il n’était pas au courant des faits de corruption qui lui sont reprochés et qui se sont déroulés en Syrie. Il a confirmé qu’il coopérait avec la justice. Quant à Ontex, "le groupe fait face à une guerre de prix menée par les grands de son secteur", reconnaît Ian Gallienne également administrateur-délégué de GBL, qui ajoute que "concernant son récent achat au Brésil, des informations ont été cachées. Ontex s’est tourné vers la justice pour régler ce litige. Aussi, on ne dira pas davantage sur le sujet pour l’heure".

