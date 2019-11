Le portefeuille immobilier d'Intervest continue de s'étoffer

Intervest, la SIR spécialisée dans l'immobilier logistique et de bureau, a connu un troisième trimestre 2019 conforme à ses prévisions, affichant depuis le début de l'année une hausse de 7% de son portefeuille immobilier, soit 58 millions d'euros, pour atteindre au 30 septembre dernier 925 millions d'euros. Le but est toujours de franchir le cap du milliard d'euros de biens en portefeuille d'ici la fin de l'année. "Le marché de l’investissement logistique a la cote et le prix d’acquisition des sites logistiques augmente constamment", indique la SIR dans son communiqué.