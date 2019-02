Le portefeuille immobilier de Home Invest dépasse le demi-milliard d'euros

Le spécialiste de l'immobilier résidentiel, Home Invest détenait le 31 décembre 2018 un portefeuille immobilier de 543,51 millions d'euros , soit 18,7% de mieux que les 457,87 millions actés fin 2017. Dans le détail, la SIR, principalement active en région bruxelloise, possède 490 millions d'euros d'immeubles de placement disponibles à la location et 34 millions d'euros de projets en développement comme l’immeuble 'The Crow’n' à Kraainem dont la réception est prévue pour la fin de mois prochain.

L'année 2018 a aussi vu Home Invest mettre la main sur la société Be Real Estate, propriétaire de quatre immeubles de type "appart-hôtel" et tous situés à Bruxelles. L'opération permet au groupe immobilier de se diversifier et de confirmer ses intentions dans le secteur touristique résidentiel.