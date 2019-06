Le potentiel de hausse du Bel 20 dépasse 12%

En conséquence, le potentiel moyen a eu tendance à légèrement augmenter depuis la mi-mai, et dépasse désormais les 12%. Aperam , Umicore et ING affichent les décotes les plus importantes, tandis que Colruyt reste fortement surévalué.

Gagnants et perdants

Umicore a subi une volée de dégradations durant le mois écoulé, avec une baisse d’avis chez ABN Amro et de nombreuses révisions sur les objectifs (Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse). Suite à l’alerte sur les résultats 2019, les analystes se montrent de plus en plus sceptiques quant à l’évolution future des marges sur le marché des cathodes électriques dans un contexte chinois de plus en plus concurrentiel.