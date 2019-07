Le potentiel du Bel 20 retombe sous 8%

De leur côté, les objectifs moyens sont restés stables en moyenne, avec toutefois des variations très importantes entre les groupes qui ont enregistré de fortes progressions (notamment Galapagos et Barco) et ceux qui ont vu les attentes des analystes s’effriter (Aperam et Ontex).

En résultante, le potentiel moyen s’est assez nettement réduit, de plus de 12% à la mi-juin vers moins de 8%. Aperam, ING et Umicore ont actuellement les décotes les plus importantes (plus de 25%). À l’inverse, six valeurs affichent une prime par rapport à leur objectif moyen, les plus élevées étant affichées par Colruyt et WDP.