Le potentiel haussier du Bel 20 reste à un niveau appréciable

Le potentiel moyen s’est légèrement contracté durant un mois riche en événements. Comme en juin, le consensus continue d’afficher une très forte disparité, avec six valeurs affichant encore un potentiel négatif.

Depuis la mi-juin, les cours des composantes du Bel 20 ont enregistré une progression moyenne de 0,2%, un chiffre qui marque toutefois des divergences importantes entre les dix valeurs qui ont gagné du terrain (+ 20% pour Ontex, + 8% pour Colruyt, + 5% pour AB Inbev et Umicore) et les dix qui en ont perdu (-16% pour bpost, -5% pour Proximus, Solvay et Argen-X ).