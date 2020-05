Le président Trump règle ses comptes avec Twitter

Après une ouverture dans le désordre, la Bourse de New York est allée de l'avant, mais a eu du mal à prendre de la hauteur, tiraillée entre l'espoir d'un reprise de l'économie et le repli des valeurs technologiques sur fond de tension avec la Chine.

Trente minutes avant la cloche, le Dow Jones (-0,58%), le S&P 500 (-0,21%) et le Nasdaq (-0,46%) gagnaient toujours du terrain, mais un message du président US a semé le trouble dans les échanges. Donald Trump a indiqué qu’il allait tenir un point-presse ce vendredi sur la Chine, sans donner plus de précisions sur son contenu, alors que les relations entre Pékin et Washington se sont à nouveau tendues sur la question hongkongaise.