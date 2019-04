Le rally chinois booste les actions européennes

Le printemps est là. Les nuages sombres font place au soleil, les arbres bourgeonnent et les marchés financiers retrouvent le sourire. "Il y a beaucoup d'optimisme et des sentiments de joie parmi les investisseurs. C'est grâce aux indicateurs économiques chinois qui dépeignent un tableau très favorable", explique Naeem Aslam, chez Think Markets.