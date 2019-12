Le rally de fin d'année propulse le Bel20 au-delà des 4.000 points

Il y avait 18 mois que l'indice phare de la Bourse de Bruxelles n'avait plus atteint le seuil des 4.000 points. C'est chose faite!

Depuis une semaine, tous les regards se tournent vers lui: le Bel20 va-t-il ou non franchir le cap des 4.000 points? Ce vendredi matin au profit d'une hausse de 0,4%, l'indice phare de la Bourse de Bruxelles a touché vers 10 heures un plus haut à 4.012,52 points. Pour retrouver de tels niveaux, il faut remonter à la clôture des marchés le 12 mars 2018. Vendredi dernier, il avait aussi brièvement franchi la barre des 4.001 points.