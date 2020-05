Le rally du Bel 20 largement alimenté par les particuliers

Une étude de la FSMA confirme que les particuliers belges, toutes catégories d'âge confondues, ont profité de la chute des marchés financiers pour faire le plein d'actions. Même les plus jeunes et les investisseurs occasionnels sont de la partie.

Les particuliers belges reviennent en force à la Bourse de Bruxelles. Si la tendance se dessinait déjà auprès des courtiers en ligne, elle est confirmée ce mercredi par une étude de la FSMA, l'Autorité des services et marchés financiers. "Entre le 24 février et le 30 mars, le volume d’actions du Bel 20 négociées par des investisseurs belges a plus que quintuplé par rapport à la période précédant la crise", explique l'agence dans un communiqué. Pour cela, elle se base sur un échantillon de plus de 3 millions de transactions, effectuées par près de 323.000 personnes, pour une valeur négociée totale dépassant les 10 milliards d’euros.