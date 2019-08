"Le rally sur AB InBev ne va pas durer" (débriefing actions belges)

Le titre AB InBev a pour sa part lâché 1,01% à 84,30 euros suite à un changement de recommandation. La banque britannique Barclays a abaissé sa note à "sous-pondérer" contre "neutre" auparavant. "AB InBev a connu un bon rally ces derniers mois, mais nous voyons 3 raisons pour que cela se termine", estime son analyste Laurence Whyatt. Et de souligner le "déclin structurel" du plus grand marché de la société, des prévisions de pertes de parts de marché en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, et une position faible en Chine. C'est pourquoi son objectif de cours passe de 85 à 74 euros.