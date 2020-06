Le rapport sur l'emploi salué à Wall Street

La Bourse US a clôturé en nette hausse vendredi, après l'annonce d'une baisse surprise du taux du chômage en mai aux Etats-Unis. Le Dow a gagné 3,15% à 27.110,98 points. Le Nasdaq a pris 2,06% à 9.814,08 points après avoir atteint un plus haut historique à la mi-séance. Le S&P 500 a avancé de 2,62% à 3.193,93 points. Déjouant tous les pronostics, le taux de chômage US a baissé en mai à 13,3% malgré la pandémie de Covid-19 et toutes les mesures de restrictions prises pour tenter d'enrayer sa propagation, alors que les analystes attendaient un taux de chômage en hausse, frôlant les 20%.

Quelque 2,5 millions d'emplois ont par ailleurs été créés le mois dernier. De quoi conforter les investisseurs, qui font allègrement monter les indices de la Bourse de New York depuis plusieurs semaines dans l'idée que l'économie va rebondir au fur et à mesure que les Etats fédérés américains lèvent les mesures de restriction. Côté valeurs, Boeing s’est à nouveau envolé de 11,47%, soit une hausse de plus de 50% en un mois. Les pétrolières Exxon Mobil et Chevron se sont également démarquées, prenant 8,11% et 4,71%.