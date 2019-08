Le rebond a tourné court (débriefing actions européennes)

Malgré une tentative de rebond après avoir subi leur plus net revers étalé sur deux séances depuis trois ans, les marchés européens ont à nouveau fini en baisse. Vivendi et Deutsche Post ont progressé.

