Le recul des prix pétroliers plombe les valeurs de l'énergie

Les valeurs liées à l'énergie ont chuté en raison du repli des prix du pétrole, après des informations sur un recours aux réserves stratégiques. Le secteur a pesé sur les marchés.

Les marchés d'actions ont connu une séance marquée par la prudence. Toutefois, les indices en Europe sont restés proches de leur sommet historique. Le CAC 40 et le DAX ont inscrit des records en matinée, tout comme le marché suisse, et le Stoxx 600 est resté à proximité du plus haut historique atteint mercredi. À la clôture, l'indice a perdu 0,46%. Certains investisseurs ont noté des signes de reflux de l'appétit pour le risque avec la fin de la saison des résultats.

"Les prix du pétrole ont subi de nouvelles pressions à la suite d'informations faisant état de pourparlers entre les États-Unis, la Chine et d'autres pays concernant une éventuelle publication coordonnée des réserves stratégiques de pétrole." Craig Erlam Analyste chez Oanda

Le secteur de l'énergie (-1,72%) a pesé sur les marchés d'actions en Europe. Des actions comme BP (-1,62%), Royal Dutch Shell (-1,88%) et TotalEnergies (-1,08%) ont connu une séance difficile en raison du repli des cours du pétrole. Le baril de Brent est brièvement tombé sous 80 dollars après des informations sur un éventuel recours aux réserves stratégiques dans plusieurs pays. "Les prix du pétrole ont subi de nouvelles pressions à la suite d'informations faisant état de pourparlers entre les États-Unis, la Chine et d'autres pays concernant une éventuelle publication coordonnée des réserves stratégiques de pétrole", a commenté Craig Erlam, analyste chez Oanda. "Une telle décision serait une déclaration massive et aurait certainement plus de mordant que les menaces précédentes de la Maison-Blanche."

Les valeurs minières ont reculé de 1,66%, alors que les prix du cuivre sont tombés à leur plus bas depuis plus d'un mois, plombés par la hausse des stocks, un dollar ferme et un sentiment d'aversion au risque.

Quelques sociétés ont toutefois brillé sur les marchés d'actions après la publication de leurs résultats. Thyssenkrupp a gagné 6,33% et Royal Mail 9,76% . Le groupe postal britannique a également annoncé qu'il rendrait 400 millions de livres (539,84 millions de dollars) aux actionnaires alors qu'il prévoit des bénéfices annuels plus élevés dans ses activités au Royaume-Uni. Les analystes de Jefferies ont souligné que les commentaires de la société sont rassurants en regard des risques inflationnistes auxquels elle fait actuellement face.

En revanche, Vallourec a chuté de 14,38% après avoir indiqué s'attendre désormais à un résultat brut d'exploitation annuel situé dans le bas de la fourchette évoquée en juillet. Le groupe a aussi annoncé la mise en vente de ses activités en Allemagne.

Même sanction pour Rotork, qui a plongé de 7,15%, après un trading update très décevant. Le groupe de fabrique de motorisation industrielle a signalé que des pénuries de composants continueront à éroder ses résultats. Chez RBC, l'analyste Mark Fielding a noté que "l'impact des perturbations sur Rotork est le plus significatif que nous ayons vu dans notre couverture industrielle au Royaume-Uni".

Hermes pourrait rejoindre l'indice Euro Stoxx 50, selon une source de marché.

Hermes a lui gagné 3,41% et a atteint un plus haut historique, profitant selon une source de marché d'informations selon lesquelles le groupe de luxe pourrait intégrer l'indice Euro Stoxx 50.

Continental a perdu 3,05% après l'annonce du départ du directeur financier du groupe, lié aux investigations judiciaires en cours sur les soupçons de trucage de moteurs diesels.

Résultats en masse à Bruxelles

A la bourse de Bruxelles, de nombreuses sociétés ont annoncé leurs résultats ce jeudi. Sur le marché élargi, EVS (-1,41%), IBA (+3,18%), Inclusio (-1,89%) et Gimv (-1,61%) ont publié leurs chiffres trimestriels, avec un accueil variable.

122,4 Millions d'euros Recticel a cédé au portugais Aquinos son activité literie.

Recticel s'est envolé de 6,16% après l'annonce d'un accord liant avec le groupe portugais Aquinos pour la cession de son activité literie. Elle sera cédée pour une valeur d’entreprise de 122,4 millions d’euros.