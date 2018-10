Le regain de concurrence dans la protonthérapie pèse sur IBA

Après avoir déjà perdu plus de 6% lundi, l’action IBA a encore chuté ce mardi, son cours étant tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2015. Parmi les sociétés actives dans la protonthérapie, l’américain Varian a récemment présenté sa nouvelle installation en développement, appelée ProBeam 360°. Cette salle de protonthérapie est plus petite que sa version précédente. Toutefois, sa taille "reste supérieure à celle du Proteus One d’IBA", notent les analystes de KBC Securities. La taille de ces systèmes de protonthérapie est importante car elle détermine les coûts de leur installation.