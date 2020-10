Le rendement du dividende des SIR va-t-il tenir?

Plusieurs sociétés immobilières réglementées présentent leurs résultats cette semaine. Leurs activités sont-elles en ligne avec le rendement brut de plus de 6% de leur dividende?

Les bulletins trimestriels de WDP et Wereldhave ce mercredi, Vastned jeudi et Xior vendredi retiendront l'attention des investisseurs à la Bourse de Bruxelles.

La situation est sensiblement différente pour chacune de ces quatre sociétés immobilières réglementées (SIR). Si le champion de l'immobilier logistique WDP et le loueur de kots pour étudiants Xior s'en sortent bien, voire très bien jusqu'ici, l'année 2020 est cauchemardesque pour les spécialistes de l'immobilier commercial. Wereldhave a perdu 60% de sa valeur en bourse depuis le début de l'année et Vastned a maigri de près de 15%.

Le fossé est grand entre d'un côté WDP et ses espaces très demandés avec le boom de l'e-commerce et de l'autre Wereldhave et ses enseignes locataires au bord de l’asphyxie.