Le retour en grâce des valeurs défensives

Les secteurs défensifs, qui se caractérisent par la stabilité de leurs résultats et dividendes, ont marqué le pas pendant les premiers mois de 2018. Les services aux collectivités, l'immobilier, les télécommunications et les produits de consommation de base ont tous cédé du terrain au premier semestre alors que le S&P-500, l'indice de référence de la Bourse américaine, a gagné plus de 4% en six mois.