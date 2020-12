Le rush avant Noël

Il règne actuellement un petit sentiment d’euphorie à Wall Street qui tranche avec le nombre de décès toujours causés par la pandémie aux Etats-Unis. C’est précisément l’arrivée des vaccins contre le Covid-19 qui a eu pour effet de donner un coup de pouce aux grands indices de la Bourse de New York qui, tous, ont battu des records récemment. Dans le même temps, afin de profiter d’un contexte toujours porteur, les entreprises en quête de fonds se dépêchent de s’adresser au marché. Avec parfois le grand écart sur le marché des introductions en bourse (IPO). C’est le cas avec la société DoorDash, une gagnante de la période de confinement aux USA avec ses livraisons de repas à domicile, et Airbnb qui table sur un retour à la normale en matière de déplacement et de voyages. Mais dans les deux cas, les valorisations sont élevées, ce qui ne manque pas de poser des questions.