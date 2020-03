Le secteur aérien encore en baisse (Débriefing actions européennes)

À Paris, le CAC 40 a pris 2,84% après avoir pris jusqu’à plus de 3% dans les premiers échanges. À Londres, le FTSE 100 a avancé de 2,79% et à Francfort, le DAX a progressé de 2,25%.

L’indice Euro Stoxx 50 a affiché un gain de 3,27%, le FTSEurofirst 300 a gagné 2,61% et le Stoxx 600 a pris 2,26%.

Le secteur des transports et du tourisme, l’un des plus touchés par les conséquences de l’épidémie de coronavirus, a chuté de 5,41%. La maison mère de British Airways, IAG , EasyJet , Ryanair ont fort chuté. Mais Air France–KLM a pris 1,23%. Le segment aérien a chuté de plus de 50% au premier trimestre.