Le secteur aérien se réveille (débriefing actions européennes)

Le repli des valeurs technologiques et la montée des rendements obligataires ont encore mis les indices européens sous pression. Le secteur du tourisme a retrouvé le sourire.

Les principales bourses européennes ont lâché du lest ce mardi, malgré la bonne tenue des valeurs liées à l'énergie et la hausse des prix des matières premières. Les investisseurs sont toujours préoccupés par les tensions constatées sur le marché obligataire même si les banques centrales américaine et européenne ont tenté de calmer le jeu. Jerome Powell, le président de la Fed, s'est encore montré très accommodant lors de son audition au Congrès, ce qui a permis aux indices de limiter les dégâts.