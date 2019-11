Le secteur auto bat en retraite (débriefing actions européennes)

Les marchés européens ont fini en baisse, affectés par un regain d'inquiétudes sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les valeurs cycliques ont été délaissées.

Au terme d'une séance boursière peu animée à cause du congé observé à Wall Street, les marchés européens ont légèrement reculé, les investisseurs ayant recommencé à s'inquiéter au sujet du différend commercial qui oppose les Etats-Unis à la Chine. En clôture, les principaux indices boursiers du Vieux Continent se sont repliés. Le CAC 40 a perdu 0,24%, le Dax a cédé 0,31% et le FTSE 100 a abandonné 0,18%.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a signé la résolution votée par le Congrès américain en soutien aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Cette prise de position a irrité la Chine. Pékin a menacé d'adopter des mesures de rétorsion. Cette friction entre les deux premières économies mondiales intervient alors que les deux pays peinent à finaliser un premier accord commercial après de longues et pénibles négociations. Ce conflit commercial a déjà contribué au ralentissement économique mondial, ce qui en fait l'un des principaux risques pour les affaires des entreprises actives à l'exportation.

Par conséquent, le regain de tensions entre les deux grandes puissances a affecté les actions des entreprises sensibles au climat du commerce international. Le secteur automobile a donc subi le plus net revers sectoriel du jour. Parmi les constructeurs européens, Renault a baissé de 1,45%, Peugeot a reculé de 0,85%, BMW s'est replié de 1,50%, Daimler s'est déprécié de 0,90% et Volkswagen s'est contracté de 0,66%.

Le secteur télécom a, lui aussi, subi une baisse marquée. Il s'agit d'un ajustement à la baisse après la spéculation de mercredi due à des informations de la presse allemande au sujet d'un possible rapprochement entre Deutsche Telekom et Orange. Ce dernier a toutefois démenti tout contact entre les deux opérateurs. Après avoir enregistré la plus nette hausse sectorielle européenne mercredi (+1,08%), le secteur télécom a subi des prises de bénéfices ce jeudi. A titre d'exemple, le néerlandais KPN a perdu 0,95%.