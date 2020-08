Le secteur auto brille en Europe (débriefing actions européennes)

Les principaux indices européens ont fini la séance de ce mardi dans le désordre, partagés entre l'optimisme né après les bons indicateurs publiés la veille et la persistance des craintes liées au coronavirus. Les investisseurs ont aussi préféré ne pas prendre de risque dans l'attente d'avancées sur le plan de relance américain.

À Paris, l'indice vedette a changé de direction à plusieurs reprises pour terminer sur un gain de 0,28%. La volatilité était également au rendez-vous à Londres où le FTSE (+0,05%) a terminé proche de l'équilibre. À Francfort, malgré une ouverture en hausse, le Dax a passé le plus clair de son temps en terrain négatif, effaçant 0,36% de sa valeur. L'indice paneuropéen Stoxx 600 (-0,07%) a perdu des plumes, lesté par le secteur chimique et en particulier le mauvais bulletin trimestriel de Bayer.

Renault et PSA ont joué les premiers rôles sur le marché parisien avec des gains respectifs de 6,79% et 3,41%. La raison? Une étude de l'institut Ifo qui montre que les constructeurs auto ont connu un mois de juillet favorable au point d'anticiper une augmentation de leurs exportations. Sur le Dax, Volkswagen (+2,53%), Daimler (+2,80%) et BMW (+3,43%) ont bénéficié du même effet.