Le secteur auto en vedette (débriefing actions européennes)

De bonnes nouvelles sur les relations commerciales internationales ont soutenu les valeurs les plus sensibles à la conjoncture mondiale, dont le secteur automobile et celui des matières premières.

Les actions européennes ont bénéficié de nouvelles rassurantes sur le commerce mondial. Les principaux indices boursiers du Vieux continent ont progressé: le CAC40 a gagné 1,08%, le DAX a avancé de 1,35% et le FTSE 100 a pris 0,92%.

Les investisseurs ont bien accueilli les dernières informations relatives aux négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. La perspective d'une prochain accord partiel semble de plus en plus concrète après des déclarations de responsables de chacun des deux pays ces derniers jours.